Gucci ve Harry Styles’tan 70’ler kokan işbirliği

Dünyaca ünlü moda markası Gucci ve İngiliz şarkıcı, söz yazarı Harry Styles yeni bir koleksiyon yayınladı.

Sozcu.com.tr

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Milano, İtalya’da ortaya çıkan koleksiyon, 28 yaşındaki Harry Styles’ın Gucci’nin kreatif direktörü Alessandro Michele ile olan dostluğunun bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Yaratıcılarının baş harflerini alan bir takma ad olan Gucci HA HA HA olarak adlandırılan koleksiyon, ikilinin arkadaşlığının ve bir yılı aşkın süren WhatsApp mesajlarının yarattığı bireysel “tuhaflıkların” bir sonucu olarak ortaya çıktı.

“Love on Tour” isimli turnesinde koleksiyondan parçalar giyen ve Gucci reklam kampanyalarında yer alan Styles, Met Gala’da da 49 yaşındaki Michele’le birlikte göründü.

Milano’nun efsanevi vintage mağazası Cavalli e Nastri Uomo’da tanıtılan koleksiyon, 1970’lerin bohem dünyasına yönelik eğlenceli bir nostaljiyle hazırlandı.

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