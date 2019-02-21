Gucci’nin 2019 Sonbahar Kış koleksiyonunda görünür ve görünmezi ayıran maskeler öne çıktı

“Size Latin dilinden neredeyse hiç değişmeden Avrupa dilleri tarafından kabul edilen “kişi” kelimesinin etimolojik kökenini hatırlatmama izin verin. “Persona” kelimesi aslen oyuncunun ‘kişisel' yüzünü kaplayan maskeye bir atıftır ve maske seyirciye oyuncunun oyundaki rolünü belirtir” diyor Hannah Arendt…

Dünyanın sahnesinde takmayı seçtiğimiz maskenin bizim nasıl bir insan olduğumuzu belirlediğini hatırlatan siyaset bilimci Arendt’ten ilham alınarak hazırlanan Gucci 2019 Sonbahar – Kış koleksiyonunda maskeler öne çıkıyor…

Görünümün doğasını yansıtan Arendt, maskenin aynı anda hem gösterme hem de gizleme işlevini vurgulamaktadır. Görünen, aslında, hiçbir zaman tam olarak kendisini göstermez. Maske bir formdur. Ve her formda olduğu gibi, onarma, gizleme ve açığa çıkarma gücüne sahip.

Aslında maske, içbükey ve dışbükey iki yüzeyden oluşuyor, biri diğerine yalan söylüyor. Birliktelikleri, iç ve dış, varlık ve yokluk, görünüz ve görünmezi bir araya getiriyor.

Hannah Arendt'in ifade ettiği gibi “eşitlikler arasında farklı ve benzersiz bir varlık olarak” yaşamak, görünüşte bizi temsil ediyorsa, maskelerin sihirli özellikleriyle oynamak bir canlı olmanın kreatif köklerini kurtarmak için bir fırsattır.

