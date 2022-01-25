Gucci’nin 40 bin TL’lik kaskı alay konusu oldu

İtalyan moda devi Gucci'nin yaklaşık 40 bin TL değerindeki binicilik vizörünü andıran kaskı satışa çıktığı gibi sosyal medyada alay konusu oldu.

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Lüks moda markası Gucci, at kılından bir kasketi 2 bin 200 sterlin yani yaklaşık 40 bin TL’den satışa sundu. Ancak böyle bir aksesuarı böyle bir fiyattan satışa sununca marka, kısa sürede sosyal medyada alay konusu oldu.

İtalyan moda evinin siyah renkli deri vizörü, eski dönemde esirlerin taktığı kasklara benzetilirken, bazıları da Spartalı kasklarına benzetti.

Gucci’nin web sitesinde “1950’lere dayanan binicilik referansları, sürekli olarak yeni ve beklenmedik şekillerde yeniden göz önüne çıkıyor. Bu vizör, binicilikte kullanılanları hatırlatan siyah deri ile bütünleşerek, atın yelesine vurgu yaparak çarpıcı bir stili tamamlıyor” ifadeleri yer aldı.

Siperliğin, üst kısmı açık olduğu için güneş ışınlarına karşı hiçbir koruma sağlamadığı vurgulanırken, moda devi eleştiri yağmuruna tutuldu.

Gucci, aksesuarı ilk kez Nisan 2021’de, sergilediği görkemli bir defile sırasında tanıtmıştı.

Twitter’dan bir kullanıcı fiyat karşısında şaşkına döndüğünü vurgularken, Twitter’dan olayı ti’ye alan bir mesaj yayınladı ve herkese ‘kesin almalıyız’ çağrısı yaptı.

Bir diğeri, ‘Spartalı savaşçılar arasında popüler olmasını beklerdim’ dedi.

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