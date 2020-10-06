Gucci’nin erkek elbisesi tartışma yarattı
İtalyan moda devi Gucci, her dönem çılgın yeniliklere imza atan bir marka. Bu durum son yıllarda iyice zirve yaptı.
Geçen yıl markanın yeni modellerinden biri olan Armine Harutyunyan sıra dışı görüntüsüyle uzun süre gündemde kalmıştı.
Marka şimdi de erkekler için tasarladığı elbiselerle gündemde.
Bin 900 euro fiyat etiketi bulunan yeni sezon Gucci erkek elbiseleri, cinsiyet kimliğini kırmak için tasarlanmış.
90’ların Grunge akımından ilhamla hazırlandığı belirtilen uzun gömlek elbise, markanın internet sitesinde yırtık bir jean pantolon ve bereyle kombin edildi.
Turuncu renkli, tartan desenli, Peter Pan yaka, sedef düğmeler ve belinde ince saten kuşak detaylarına sahip elbiseye sosyal medyada tepkiler gecikmedi.