Gucci’nin sattığı 5 bin TL’lik türban, Sihler’i sinirlendirdi

Dünyaca ünlü moda devi Gucci’nin başı dertten kurtulmuyor. Neredeyse her koleksiyonunda yer alan bir parça yüzünden özellikle sosyal medyada linç yiyen, siyahileri, müslümanları karşısına alan marka, şimdi de Sihler tarafından suçlanıyor…

Gucci’nin kreatif direktörü Alessandro Michele’in hazırladığı koleksiyon, Milano Moda Haftası’nda tanıtıldığında sosyal medya adeta markayı linç etmişti… Müslümanlar başörtüsü, siyahiler yüz maskeleri, Hintliler ise Sihizm’de dindarlık sembolu başlık için ayağa kalktı. Gucci gelen tepkiler üzerine o dönem ya bu ürünleri geri çekti ya da satışını durdurdu…

Ne var ki, Sihler’in taktığı türban yeniden satışa çıktı. 2018 Sonbahar Kış koleksiyonunda yer alan ‘Indy Full Turban’ adıyla ünlü lüks mağaza Nordstrom’da satışına başlanan başlık, tartışmaları yeniden alevlendirdi… 790 dolarlık yani yaklaşık olarak 5 bin TL’lik türban, “Sizi hem rahat ettirecek, hem konforlu hem de stilinizi tamamlayacak” gibi bir tanıtımla satılınca, Twitter’da bir çok kişi, markanın dini konularda dikkatli olması açısından uyarıda bulundu. Şu an Nordstrom’da türbanın satışı yeniden durduruldu…

Özellikle Hindistan’da, Sih toplumu tarafından takılan bir başlık olan bu türban, Sihler için büyük bir manevi önem taşımasının yanında, geleneksel de bir parça… Hem kadınlar hem erkekler tarafından kullanılan başlık, Sihizm’de dindarlık ve maneviyat sembolü olarak kullanılıyor.

