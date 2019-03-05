Gucci’nin yeni ayakkabısı adeta tüketici ile dalga geçiyor

Ünlü marka Gucci, geçtiğimiz ay çıkardığı 4 bin 200 değerindeki kirli görünümlü sneaker ile tepki çekmişti. Marka şimdi de kirli görünümlü bir başka ayakkabıya kristal zincir ekleyerek piyasaya sürdü...

Dünyaca ünlü moda devi Gucci, şubat ayında piyasaya sürdüğü 4 bin 200 TL’lik kirli görünümlü spor ayakkabıyla tepki çekerken, şimdi de yine kirli görünümlü başka bir sneaker’a kristal zincir takıp bunu 8 bin 600 TL’ye satışa çıkarmasıyla gündemde.

Çöpten çıkarılmış gibi bir görünüme sahip olan bu ayakkabılar pahalı oldukları kadar tasarım açısından da başarılı oldukları söylenemez. Özellikle 2019 İlkbahar Yaz koleksiyonunda yer alan Gucci Screener Sneaker, kokoşlukta sınır tanımıyor.

Gucci’nin ikonik desenleriyle tasarlanan ayakkabının üzerine kristal zincirden oluşan gerdanlık benzeri bir aksesuar ekleyen marka, bu tasarımı yakında piyasaya sürecek ama sesler şimdiden yükselmeye başladı bile. Sosyal medya kullanıcıları, markanın tüketici ile dalga geçtiği konusunda hemfikir…