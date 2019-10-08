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Gucci’nin yeni ayakkabısı elektronik kelepçeye benzetildi
Gucci’nin yeni ayakkabısı elektronik kelepçeye benzetildi
Her yaptığı tasarımlarla eleştiri oklarına hedef olan Gucci, şimdi de önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak olan topuklu ayakkabısıyla gündemde. Markanın yeni modeli mahkumlara takılan elektronik kelepçeye benzetildi...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 8 Ekim 2019 - 11:47

Son zamanların sansasyonel markası Gucci, bir süredir tasarımlarıyla pek çok kesimin eleştirilerine maruz kaldı, protesto edildi. Maskeyi andıran siyah kazağıyla ABD’de siyahları aşağıladığı düşünülen marka, koleksiyondaki kazakları satıştan çekmek zorunda kalmıştı.

Bu kazaklar siyahiler tarafından tepki çekmişti.

Ardından 4 bin 200 TL’lik kirli görünümlü spor ayakkabılarla gündeme geldi. Modeli piyasaya sürerek insanları ‘Keriz’ yerine koyduğu gerekçesiyle eleştirilen Gucci, 5 bin TL’lik türbanla da Sihler’i karşısına almıştı.

Kirli görünümlü spor ayakkabıyı görenler ‘Biz keriz miyiz?’ diye tepki göstermişti.

Koleksiyonunda yer alan deli gömleğine benzer bir tasarımla, defilesine çıkan bir model tarafından protesto edilen marka, yine bir defilesinde gördüğümüz modellerin ellerindeki kafalarla alay konusu olmuştu.

Deli gömleğine benzeyen tasarım, defileye çıkan model tarafından protesto edilmişti.

Gucci şimdi de önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak olan topuklu ayakkabı ile yine adından söz ettirmeyi başardı. Moda devinin yeni kadın ayakkabısı, mahkumların taktığı elektronik kelepçeye benzetildi.

Kesik başlar da yine sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Özel tasarımıyla dikkat çeken ayakkabıda bulunan kayışta ruj koyabilecek bir hazne bulunuyor. Tasarımı görenler dalga geçmekten kendilerini alamadı ve “En azından hapishaneden çıktığınızda şık olabilirsiniz’ dedi… Ayakkabının 2 bin 475 TL’den satışa çıkacağı söyleniyor…

Şimdi de önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak olan bu topuklu ayakkabı tepki çekti. Tasarım mahkumların ayağına takılan elektronik kelepçeye benzetildi.