Dünyaca ünlü marka Gucci, bir devrim yaptı ve ilk kez podyuma bir Ermeni model çıkardı. Marka, Armine Harutyunyan'ı yeni modeli olarak tanıttı...

Birkaç gündür dünya, Gucci’nin yeni modeli Armine Harutyunyan’ı konuşuyor. 23 yaşındaki Ermeni model Milano Moda Haftası kapsamında ilk kez markanın defilesine çıktı. Defiledeki diğer tüm modellerden daha fazla dikkat çeken Armine, fiziksel görüntüsüyle dikkat çekti. Yüzünde neredeyse sıfır makyaj olan genç modelin, özellikle yüz hatları geleneksel modellik anlayışından oldukça uzaktı.

Kusursuz olmayan güzelliğiyle podyuma çıkan ve büyük ilgi çeken Armine Harutyunyan, bu yıl Gucci firmasının tanıtım yüzü olarak görev yapacak. Firmanın bu kadar radikal bir karar alıp moda dünyasının yerleşik kalıplarına meydan okumasının altında, benzerine ‘sıfır beden’ modellere karşı ortaya çıkan ve giderek yayılan “bedensel pozitivizm” akımında rastlanan bir fikir var.

Marka, ürünlerinin daha fazla akılda kalması için, kendisi de daha fazla dikkat çeken Armine Harutyunyan ile çalışmayı tercih etmiş. Ayrıca, güzellik konusunda geçerli olan ayrımcılığa da bir başkaldırı niteliğinde bu tercih.

Yerevan’da dünyaya gelen Armine Harutyunyan’ın dedesi Khachatur Azizyan ülkesinin önde gelen sanatçılarından biri. Armine onun izinden gitti ama dedesi gibi ressam olmak yerine illüstratör ve grafik tasarımcı olmayı tercih etti. Genç modelin annesi ise bir doktor.