Gucci’nin yüzü olan aktris Dakota Johnson PETA’nın tepkisini çekti

"Grinin Elli Tonu" ve "Karanlık Kız" filmlerindeki rolleriyle tanınan aktris Dakota Johnson, yer aldığı son reklam kampanyasıyla eleştirilerin odağı oldu.

Sozcu.com.tr

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Ünlü oyuncular Don Johnson ve Melanie Griffith’in kızları, ABD’li oyuncu Dakota Johnson, Gucci markasının resmi elçisi seçildi.

Lüks İtalyan markanın yüzü olarak yer aldığı yeni reklam filminde sürüngen derisinden yapılmış el çantalarıyla görülen Johnson, hayvan hakları için mücadele veren PETA’nın tepkisini çekti.

Piton ve timsah derisinden yapılmış, 2500 Euro’luk çantalar takan Johnson’a seslenen PETA, 33 yaşındaki aktrisin bu tür ürünleri desteklemesinin “son derece zarar verici” olduğunu söyleyerek hayvanlara son derece kötü koşullarda işkence edilerek derilerinin işlendiğine dikkat çekti.

Markanın ikonik Jackie 1961 isimli çantasını takan aktris için, örgüt, “Böylesine şiddetli bir sektörü desteklemek için gerçekten hiçbir mazeret yok” açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili Gucci ya da Dakota Johnson cephesinden herhangi bir cevap gelmedi.

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