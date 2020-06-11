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Guess, ilk çeyrekte 157.7 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı
Guess, ilk çeyrekte 157.7 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı
Corona virüsü dünyaca ünlü marka Guess'i de etkiledi. Marka, 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 51.5 düşüşe geçerek 157.7 milyon dolar zarar etti.
Moda 11 Haziran 2020 - 10:55

Dünyaca ünlü moda devi Guess’ten üzen haber… Pek çok marka gibi corona virüsünden etkilenen ve neredeyse iş yapamaz hale gelen marka, 2020’nin ilk çeyreğine dair bir açıklama yaptı. Şirketin CEO’su Calros Alberini “Covid-19 krizinin operasyonlarımız ve finansal sonuçlarımız da dahil olmak üzere şirketimiz üzerinde önemli bir etkisi oldu. Kaybımızı en aza indirmek ve likiditemizi korumak için, kapsamlı mağaza kapanışlarından ve daha düşük müşteri talebinden önemli ölçüde etkilenen işimizin her yönüne meydan okuduk. Üç aylık temettü ödemesine ilişkin kararımızı ertelemenin yanı sıra, masrafları azaltabildik, stok seviyelerini ve alımları ayarlayabildik, sermaye harcamalarını azaltabildik ve krize tepki vermek için satıcı ödeme koşullarını uzatabildik.” dedi.

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