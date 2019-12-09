Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Gülben Ergen ve Özge Ulusoy aynı kıyafeti giydi sosyal medya seçim yaptı
Gülben Ergen ve Özge Ulusoy aynı kıyafeti giydi sosyal medya seçim yaptı
Geçen akşam bir davete katılan Gülben Ergen, göğüs dekolteli, gümüş rengi bir elbise giydi. Aynı tasarımı daha önce Özge Ulusoy da giyince, sosyal medya kullanıcıları ikili arasında seçim yaptı...
Moda 9 Aralık 2019 - 09:18

Güzellikleri ve giyim tarzlarıyla her zaman öne çıkan iki ünlü kadın Gülben Ergen ve Özge Ulusoy, sosyal medya kullanıcıları tarafından gıyabında bir yarışmaya dahil oldu. Tolga Çam imzalı göğüs dekolteli elbiseyi farklı günlerde giyen ünlü kadınlar için, ‘Hangisine daha çok yakışmış’ soruları sorulmaya başladı…

Gülben Ergen

Geçen akşam bir davete katılan Gülben Ergen seçimler sonucunda kazanamasa da göğüs detayıyla daha çok konuşuldu. Özge Ulusoy ise genel olarak herkes tarafından beğenildi. Üstelik, aynı kıyafet olmasına rağmen Ulusoy’da hiç göğüs dekoltesinin olmaması da dikkatlerden kaçmadı…

Özge Ulusoy

Son güncelleme: 09:20 - 09.12.2019
Etiketler