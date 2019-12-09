Gülben Ergen ve Özge Ulusoy aynı kıyafeti giydi sosyal medya seçim yaptı

Geçen akşam bir davete katılan Gülben Ergen, göğüs dekolteli, gümüş rengi bir elbise giydi. Aynı tasarımı daha önce Özge Ulusoy da giyince, sosyal medya kullanıcıları ikili arasında seçim yaptı...

Güzellikleri ve giyim tarzlarıyla her zaman öne çıkan iki ünlü kadın Gülben Ergen ve Özge Ulusoy, sosyal medya kullanıcıları tarafından gıyabında bir yarışmaya dahil oldu. Tolga Çam imzalı göğüs dekolteli elbiseyi farklı günlerde giyen ünlü kadınlar için, ‘Hangisine daha çok yakışmış’ soruları sorulmaya başladı…

Geçen akşam bir davete katılan Gülben Ergen seçimler sonucunda kazanamasa da göğüs detayıyla daha çok konuşuldu. Özge Ulusoy ise genel olarak herkes tarafından beğenildi. Üstelik, aynı kıyafet olmasına rağmen Ulusoy’da hiç göğüs dekoltesinin olmaması da dikkatlerden kaçmadı…