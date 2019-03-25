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Gülçin Çengel’den yüksek dozda neşe içeren ‘Dinamik Couture’
Gülçin Çengel’den yüksek dozda neşe içeren ‘Dinamik Couture’
Tasarımcı Gülçin Çengel, 'Joy-Neşe' adını verdiği ve 1966 Çek yapımı 'Papatyalar' filminden aldığı ilhamla hazırladığı feminen, sofistike ve dinamik koleksiyonunu bir defileyle tanıttı.
Moda 25 Mart 2019 - 10:23

Gülçin Çengel, Joy adını verdiği 2019-2020 Sonbahar-Kış koleksiyonunu Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında gerçekleştirdiği bir defile ile tanıttı. Vera Chytilova’nın ‘Alaycı detaylarıyla absürt komedi’ diye tanımladığı 1966 yapımı Daisies filminden ilham alan tasarımcının hazırladığı koleksiyonda feminen, seksi, romantik, uçlarda dolaşan, sofistike, naif, dinamik ve abartılı detaylar öne çıkıyor.
Çengel, yeni koleksiyonunda siyah, gri-mavi tonları gibi sakin bir renk paletini, fuşyalar ve işlemelerle hareketlendirdi. Taş ve boncuk işlemelerinde de dinamik ve cool tavrını ortaya koyan tasarımcı, bu tavrı koleksiyonu tamamlayan takılarda da sürdürdü.

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