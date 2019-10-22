Gülnur Güneş’in düğün kıyafetleri ünlü markaların taklidi çıktı

Moda tasarımcısı Gülnur Güneş, cumartesi akşamı, işadamı Yiğit Doğan Çelik ile dünyaevine girdi. Politika, iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin akın ettiği düğünde, Ebru Gündeş sahne alırken, Tarkan da sahneye çıktı.

Uzun yıllardır Tarkan’ın konser kıyafetlerini tasarlayan Güneş, düğününde evden çıkarken ayrı, nikahta ayrı, düğünde ayrı, after partide ayrı olmak üzere farklı farklı tasarım gelinlikler giydi. Pek çok kişi kıyafetlere övgü yağdırırken, ‘Timelessmagg’ adlı bir sosyal medya hesabı, tüm tasarımların birer taklit olduğunu ortaya koydu…

Meğer Gülnur Güneş, evden çıkarken ünlü sosyal medya fenomeni Chiara Ferragni’nin gelinliğinin birebir kopyasını giymiş. Düğünde Elie Saab tasarımının taklidini tercih eden tasarımcı diğer parçalarda ise Ralph & Russo’dan esinlenmiş.

Bu su götürmez benzerlikleri ortaya çıkaran ‘Timelessmagg’ hesabının paylaşımlarından sonra ise pek çok kullanıcı Güneş hakkında yorumlar yapmaya başladı. Kimi ‘Keşke düğününde orijinal olsaydın’ derken, kimi ‘Terzi kendi söküğünü dikememiş’, kimi de ‘Bari gelinliğini tasarlarken tasarımcılığını ortaya koysaydın’ gibi yorumlarda bulundu…