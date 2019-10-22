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Gülnur Güneş’in düğün kıyafetleri ünlü markaların taklidi çıktı
Gülnur Güneş’in düğün kıyafetleri ünlü markaların taklidi çıktı
Hafta sonu evlenen Tarkan'ın tasarımcısı Gülnur Güneş'in düğününde giydiği kıyafetler, dünyaca ünlü moda devlerinin tasarımlarının birer kopyası çıktı...
Moda 22 Ekim 2019 - 07:51

Moda tasarımcısı Gülnur Güneş, cumartesi akşamı, işadamı Yiğit Doğan Çelik ile dünyaevine girdi. Politika, iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin akın ettiği düğünde, Ebru Gündeş sahne alırken, Tarkan da sahneye çıktı.

Güneş, Ralph & Russo markasının pantolon kombinli tasarımını eteğe çevirmiş…

Uzun yıllardır Tarkan’ın konser kıyafetlerini tasarlayan Güneş, düğününde evden çıkarken ayrı, nikahta ayrı, düğünde ayrı, after partide ayrı olmak üzere farklı farklı tasarım gelinlikler giydi. Pek çok kişi kıyafetlere övgü yağdırırken, ‘Timelessmagg’ adlı bir sosyal medya hesabı, tüm tasarımların birer taklit olduğunu ortaya koydu…

Elie Saab’ın gelinlik koleksiyonunda yer alan tasarımın ile Güneş’in gelinliği birbirine çok benzetildi.

Meğer Gülnur Güneş, evden çıkarken ünlü sosyal medya fenomeni Chiara Ferragni’nin gelinliğinin birebir kopyasını giymiş. Düğünde Elie Saab tasarımının taklidini tercih eden tasarımcı diğer parçalarda ise Ralph & Russo’dan esinlenmiş.

Ünlü sosyal medya fenomeni Chiara Ferragni’nin düğününde giydiği Dior gelinlik ile Gülnur Güneş’in evden çıkarken tercih ettiği kıyafet neredeyse aynı…

Bu su götürmez benzerlikleri ortaya çıkaran ‘Timelessmagg’ hesabının paylaşımlarından sonra ise pek çok kullanıcı Güneş hakkında yorumlar yapmaya başladı. Kimi ‘Keşke düğününde orijinal olsaydın’ derken, kimi ‘Terzi kendi söküğünü dikememiş’, kimi de ‘Bari gelinliğini tasarlarken tasarımcılığını ortaya koysaydın’ gibi yorumlarda bulundu…

Güneş’in, partide giydiği elbise yine Ralph & Russo markasının tasarımıyla birebir benzerlikler gösteriyor…