Gülse Birsel, Jet Sosyete’nin tanıtım çekimlerinde giydiği kırmızı kıyafetiyle şaşırttı

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“Jet Sosyete” dizisinde Gizem Özpamuk karakteriyle geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Gülse Birsel, yeni sezon tanıtım çekimlerinde giydiği Sagaza imzalı kırmızı tül detaylı tamamı el işçiliği olan kıyafetiyle şaşırttı. Çünkü Birsel’i daha önce hiç böyle görmemiştik…

Karakterin ruhuna uygun bir kıyafet seçen ünlü oyuncu ve yazar üst kısmı özel kasnak desen çalışmasıyla hazırlanan kıyafetle oldukça farkı görünüyor. Kıyafet üç boyutlu beş ayrı Swarovski taştan işlemeden yapılmış. Elbise, ipek tül ve ipek organze kullanılarak hazırlanmış. Siyah kadife kuşak ise kontrast yaratarak belin inceliğini ortaya çıkarması amacıyla çaprazlama şekilde bağlanmış…

