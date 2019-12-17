Gülşen, deri elbisesi ile herkesi büyüledi

Ünlü şarkıcı Gülşen, bir süredir eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte yeni albüm kayıtları için Londra’da bulunuyor. Dün akşam, bir otelin ‘Kışa Merhaba’ partisi için Türkiye’ye gelen Gülşen, konserde, albümün yeni yılın ilk aylarında piyasada olacağı müjdesini verdi. Geçen yıl ‘Bir İhtimal Biliyorum’ adlı teklisiyle müzik listelerinin en çok dinlenen şarkısına imza atan şarkıcı yeni albümündeki tüm söz ve müzikleri yine kendisi hazırlıyor.

Gülşen sahne kıyafetleriyle her zaman ünlü isimlerin bir tık üstünde. Özenle seçtiği kıyafetleri bir o kadar da başarılı bir şekilde taşıyan pop yıldızı, dün akşam da Situationist Established in Georgia markasına ait, derin bacak ve göğüs dekolteli deri bir elbise tercih etti.

Bella Hadid’in de tercihi olan bu Gürcü markasına ait deri elbiseyle, ki deri etek giymek ve kombilemek bile zorken, son derece muhteşem bir silüet oluşturan Gülşen, kıyafetini Givenchy çizmelerle tamamladı.