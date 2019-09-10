Gülşen kıyafetini eleştirenlere ‘Kimse bana karışamaz’ dedi

Ağustos ayının ilk haftası Kıbrıs’ta konser veren veren Gülşen, o gün sahnesinden çok tercih ettiği kıyafetle gündem olmuştu. Bikini üstüne taş işlemeli transparan bir elbise giyen Gülşen, en çok da ‘Annesin sen kıyafetlerine dikkat et’ gibi yorumlara maruz kaldı.

Aradan geçen üç hafta sonra Gülşen konu ile ilgili bir açıklama yaptı ve “Özgür bir birey olarak ne giyeceğime ben karar veririm” dedi. Kafaların değişmesi gerektiğini belirten ünlü şarkıcı şu açıklamayı yaptı: “Özgür bir birey olarak ne giyeceğime ben karar veririm, başkası değil… Yıllardır beni bu tarz kıyafetlerle sıkça görüyorsunuz. Konuşulması garip geldi. Kafaların değişmesi lazım. Gündemimizde kadınların ve erkeklerin yaşadığı ciddi şiddet olayları varken, iki tarafı da birbirinden üstün gösterecek durumların olmaması gerekiyor. Ben de Ozan da bir bireyiz… Ne yapacağımıza karar verecek yaşta ve zekâdayız. Özgürlükleri kısıtlayacak her şeyin karşısında olmalıyız.”