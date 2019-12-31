Gülşen seksi kıyafetiyle dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Gülşen, dün İstanbul’da yılın son konserini verdi. Yaklaşık iki buçuk saat sahnede kalan popçu, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konserde yine sahne kıyafetiyle adından söz ettiren Gülşen, derin bacak dekolteli mini elbisesi ve leopar desenli çizmeleriyle dikkat çekti.

Son zamanlarda özellikle seksi sahne kıyafetleriyle 2019’a damga vuran Gülşen, en iyi giyinen popçu olmasının yanı sıra, her kıyafeti kendine yakıştırmayı da çok iyi biliyor.

Serkan Uzundal’ın çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Gülşen “Yılın son İstanbul konserinden” notunu düştüğü postu ile kısa sürede 53 bine yakın beğeni ve yorum aldı.

