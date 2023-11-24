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Güzel manken Heidi Klum’un mutluluk dansı çok konuşuldu

Dünyaca ünlü manken Heidi Klum'un beyaz bikinisiyle gerçekleştirdiği zafer dansı dikkat çekti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:15 - 24 Kasım 2023 Güncellenme:
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Güzel manken Heidi Klum’un mutluluk dansı çok konuşuldu

Cesur pozlarıyla ve fit vücuduyla bilinen ünlü manken Heidi Klum, Alman dizisi “Die Bergretter”da konuk oyuncu olarak yer almasını kutlarken ve bikini ile büyük boy beyaz bir gömlekle dans ederken çekilmiş yeni bir videosunu paylaştı.

Klum, perşembe günü Instagram’da paylaştığı videoda yere çömelip köpeğine sarılırken dizinin jeneriğini; bikinisi, gözlüğü ve siyah şapkasıyla eşleştirdi.

Dizi Almanya’nın Alpleri’ndeki acil durumlara müdahale eden bir dağ kurtarma ekibinin yaşadıklarını anlatıyor.

“Die Bergretter” Instagram hesabının kamera arkası görüntüleri, Klum’un aktör Sebastian Ströbel ile sohbet ettiğini gösteriyor. Gönderilerden birinde “Konuk yıldızımız Heidi Klum’un gerçek cesareti kanıtlaması gerekiyordu” yazıyordu.

Hem oyunculuk hem de mankenlik kariyerine devam eden Alman model, 2019’da evlendiği eşi Tokio Hotel’in rockçısı Tom Kaulitz’la birlikte sık sık mutluluk pozları veriyor.

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