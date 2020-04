Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow da corona virüsü ile mücadeleye katıldı ve 2000 yılında, Oscar töreninde giydiği Calvin Klein imzalı elbisesini bağışladı. ABD'de başlatılan ‘All In Challenge' hareketine katılan 47 yaşındaki Paltorw’un elbisesi, açık artırma kapsamında satılacak ve elde edilen gelir ise yoksulların yiyeceğe ulaşması için çalışan No Kid Hungry ve Meals on Wheels gibi kuruluşlara verilecek…