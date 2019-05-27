Gwyneth Paltrow Goop sitesindeki mayo koleksiyonunu tanıttı

Iron Man film serisinde Pepper Potts karakterine hayat veren, ardından ise Yenilmezler serisinde boy gösteren Gwyneth Paltrow, oyunculuk dışında Goop adını verdiği yaşam sitesiyle de gündemde…

Cinsel yaşam, sağlıklı beslenme, stil, moda, güncel haberler, magazin, yaşam haberleri gibi pek çok konunun yer aldığı sitede artık satış yapmaya da başlayan Paltrow, şimdilerde ise yeni mayo koleksiyonunun tanıtımıyla gündemde…

Aksesuar, giyim ve plaj kıyafetleri satan 47 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz gün 285 sterlin yaklaşık 2 bin 200 TL’lik siyah bir bikini tanıtımı yaptı. Merdivene uzanmış şekilde poz veren Paltrow, fit vücuduyla dikkat çekti. başlatılan Goop, güzellik, moda, sağlık ve ev sektörlerinde lüks ürünler sunuyor.

