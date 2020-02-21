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Hadise, Fendi defilesi için Milano’ya gitti
Hadise, Fendi defilesi için Milano’ya gitti
Hadise, dünyaca ünlü Fendi markasının Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilesi için soluğu Milano'da aldı. Şarkıcı defile için seçtiği Fendi elbisesi ile, sosyal medyada 'Nenem gibi olmuş' yorumlarına maruz kaldı...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 21 Şubat 2020 - 10:28

Ünlü şarkıcı Hadise, her yıl yurtdışında düzenlenen moda haftalarına katılmaya özen gösteriyor. Modayı takip eden, günlük giyiminde, televizyon programında ve konserlerinde de dünyaca ünlü markaların tasarımlarını giymeyi seven Hadise, bu kez yanlış seçim kurbanı oldu.

Hadise Milano Moda Haftası kapsamında katıldığı Fendi defilesi için markaya ait bu elbiseyi giydi…

Her ne kadar Türkiye’deki haber siteleri inatla ünlü şarkıcının Milano’da Gucci defilesine katıldığını yazsa da, Hadise ünlü moda devi Fendi’nin Milano Moda Haftası kapsamında düzenlediği defileye katıldı. Markanın koleksiyonundan bir parça seçen Hadise, tercihiyle sosyal medyanın da diline düştü.

Daha önce yine Fendi markasına ait bu takım elbiseyi tercih etseydi…

Somon rengi, pileli elbisesi ile ‘Neneme benzemiş’ yorumlarına maruz kalan Hadise, 1950’leri andıran stili yerine, daha önce giydiği Fendi takım elbisesini ya da yine daha önce tercih ettiği Fendi elbisesini giyseydi eminim daha çok dikkat çekerdi…

Ya da yine daha önce giydiği bu Fendi elbiseyi…