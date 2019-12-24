Hadise kırmızı Dolce&Gabbana elbisesi ile beğeni topladı

Hadise, O Ses Türkiye yarışmasının yılbaşı çekimleri için Dolce&Gabbana marka kırmızı bir elbise tercih etti. Daha önce Katy Perry ve Emilia Clarke'ın da giydiği kıyafet, göğüs farkıyla Hadise'ye daha çok yakıştı...

Ünlü şarkıcı Hadise, O Ses Türkiye yarışmasının yılbaşı gecesi yayınlanacak bölümü için kırmızı bir elbise tercih etti. Dolce&Gabbana markasına ait korseli, etek kısmı tüllü elbiseyi daha önce ünlü şarkıcı Katy Perry ve ünlü oyuncu Emilia Clarke da tercih etti.

Dün akşam Hadise elbisesiyle aşk yaşadığı o anları Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları ise her zaman olduğu gibi, kıyafeti giyen isimleri birbiriyle kıyasladı.

Hadise göğüs farkıyla öne çıktı. Kullanıcılar, Perry ve Clarke’ın göğüsleri küçük olduğu için elbiseyi tam gösteremediğini, ama Hadise’nin göğüslerinin büyük olmasının, elbiseyi taşıma açısından bir avantaj olduğunu söyledi…