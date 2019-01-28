Hadise’nin 46 bin TL’lik stili

Ünlü şarkıcı Hadise, O Ses Türkiye’nin yarı finalinde giydiği kıyafeti, dün sosyal medya hesabından paylaştı. 46 bin TL’lik stili pek beğenilmedi… Öyle ki kardeşi ile arasının bozulmasının Hadise’ye yaramadığı dahi söylendi…

Hadise, yarışma günü 681 Euro’luk yani 4 bin 100 TL’lik Dolce & Gabbana marka fırfırlı ipek bir bluz, 2 bin 545 Euro’luk Gucci imzalı 15 bin 300 TL’lik çiçek işlemeli flare (İspanyol) bir pantolon ve 1290 Dolar değerinde 6 bin 800 TL’lik Azzedine Alaia marka bir stiletto tercih etti. Kıyafetini 3 bin 750 Dolar yani 19 bin 800 TL’lik Talita marka küpelerle bütünleyen Hadise’nin toplam 46 bin TL’lik stili maalesef pek hoş tepkiler almadı.

Aslında ünlü şarkıcının çiçek işlemeli pantolonu hariç, bluz ve ayakkabıları oldukça şık. Ne var ki Gucci pantolon Hadise’yi olduğundan kilolu ve basenli göstermiş. Bilekte biten bir model yerine ayaklarının görünmeyeceği şekilde İspanyol paça bir pantolon tercih etseydi ne boyunu keserdi ne de kilolu görünürdü…