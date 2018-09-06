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Hadise’nin kırmızı halı duruşu ‘Ağa’ya benzetildi
Hadise’nin kırmızı halı duruşu ‘Ağa’ya benzetildi
Dün, Verona'da ünlü bir iç giyim markasının defilesine katılan Hadise, verdiği pozlardan dolayı eleştirildi. Hadise için 'Mahallenin dayısı' benzetmesi yapıldı...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 6 Eylül 2018 - 12:37

Şarkıcı Hadise, İtalyan iç giyim markası Intimissimi’nin her yıl düzenlediği ve moda dünyasının çok yakından takip ettiği Intimissimi Show'u izlemeye gitti.  Hadise, markanın reklam kampanyasının yüzü olan Sex and the City dizisinin efsane oyuncusu Sarah Jessica Parker, defilenin baş mankeni Irina Shayk ve yeni evlenen Chiara Ferragni ile kırmızı halıda yürüdü.

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Hadise, dün defile öncesi, kombininin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı…

Basının ilgi odağı olan şarkıcının günler öncesinden ne giyeceği konuşulmaya başlamıştı. Defileyi ön sıradan izleyen Hadise, In the Mood for Love markasına ait, parlak kumaş bir pijama takımı tercih etti. Yaklaşık 3 bin TL değerindeki takımın içine ise göğüs dekolteli, dantelli bir bra giydi… Azzedine Alaia marka tek bant, bilekten bağlamalı bir topuklu ayakkabıyla stilini bütünleyen Hadise, genel görünüş itibariyle bir defile için tercih edilebilecek gayet şık bir seçim yapmış.

Hadise'nin göğüs dekoltesi çok konuşuldu...

Hadise’nin göğüs dekoltesi çok konuşuldu…

Ne var ki sosyal medya aynı şeyi düşünmüyor. Hadise’nin sırf dekolte vererek dikkat çekmeye çalıştığını söyleyenler dışında, çoğunlukla giydiği takım ve duruş itibariyle ‘Mahallenin dayısı’na benzetildi…

Gülşen'in bir konserde giydiği aynı takım daha çok beğenildi...

Gülşen’in bir konserde giydiği aynı takım daha çok beğenildi…

Bunların dışında ise Hadise’nin tercih ettiği pijama takımının daha önce Gülşen tarafından giyidiğine de dikkat çektiler… Bir konserinde aynı markaya ait takımı giyen Gülşen, Hadise’den daha çok beğenildi…

Sarah Jessica Parker da, daha önce markanın reklam çekimlerinde pijama takımı tercih etmişti...

Sarah Jessica Parker da, daha önce markanın reklam çekimlerinde pijama takımı tercih etmişti…

Bir benzetme de Sarah Jessica Parker’la yapıldı. Parker, markanın reklam çekimlerinde, saten bir pijama takımı giymişti. Parker’ın Hadise’den daha iyi olduğu yazılsa da aslında iki farklı kombin var karşımızda kıyaslamak pek de doğru değil…

Hadise'nin 'Dayı'ya benzetilmesine neden olan kırmızı halı pozu...

Hadise’nin ‘Dayı’ya benzetilmesine neden olan kırmızı halı pozu…

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