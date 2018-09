Hadise’nin kırmızı halı duruşu ‘Ağa’ya benzetildi

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Şarkıcı Hadise, İtalyan iç giyim markası Intimissimi’nin her yıl düzenlediği ve moda dünyasının çok yakından takip ettiği Intimissimi Show'u izlemeye gitti. Hadise, markanın reklam kampanyasının yüzü olan Sex and the City dizisinin efsane oyuncusu Sarah Jessica Parker, defilenin baş mankeni Irina Shayk ve yeni evlenen Chiara Ferragni ile kırmızı halıda yürüdü.

Basının ilgi odağı olan şarkıcının günler öncesinden ne giyeceği konuşulmaya başlamıştı. Defileyi ön sıradan izleyen Hadise, In the Mood for Love markasına ait, parlak kumaş bir pijama takımı tercih etti. Yaklaşık 3 bin TL değerindeki takımın içine ise göğüs dekolteli, dantelli bir bra giydi… Azzedine Alaia marka tek bant, bilekten bağlamalı bir topuklu ayakkabıyla stilini bütünleyen Hadise, genel görünüş itibariyle bir defile için tercih edilebilecek gayet şık bir seçim yapmış.

Ne var ki sosyal medya aynı şeyi düşünmüyor. Hadise’nin sırf dekolte vererek dikkat çekmeye çalıştığını söyleyenler dışında, çoğunlukla giydiği takım ve duruş itibariyle ‘Mahallenin dayısı’na benzetildi…

Bunların dışında ise Hadise’nin tercih ettiği pijama takımının daha önce Gülşen tarafından giyidiğine de dikkat çektiler… Bir konserinde aynı markaya ait takımı giyen Gülşen, Hadise’den daha çok beğenildi…

Bir benzetme de Sarah Jessica Parker’la yapıldı. Parker, markanın reklam çekimlerinde, saten bir pijama takımı giymişti. Parker’ın Hadise’den daha iyi olduğu yazılsa da aslında iki farklı kombin var karşımızda kıyaslamak pek de doğru değil…