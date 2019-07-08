Hadise’nin konser kıyafeti Adriana Lima’nın iç çamaşırıyla aynı

Almanya'da bir konser veren Hadise, sahneye iç çamaşırı ve ceketle çıktı. Üzerindeki çamaşır ise Victoria's Secret defilesinde Adriana Lima'nın giydiği çamaşırla benzerlikler taşıyor.

Dün, Almanya Gelsenkirschen’de konser veren Hadise’nin sahne kıyafeti dikkat çekti. Jartiyerli sahne kostümü aslında dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret’ın bir replikası. Sahneye iç çamaşırı ile çıkan Hadise, geçtiğimiz yıl Victoria’s Secret defilesinde Adriana Lima’nın giydiği iç çamaşırının neredeyse birebir aynısını giydi.

Halbuki Hadise, kıyafeti sorulduğunda ‘Kendim tasarladım’ demişti ne var ki ünlü markanın koleksiyonundan bir hayli esinlenmişe benziyor…