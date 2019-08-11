Hadise’nin konser kıyafetleri Jennifer Lopez’in kıyafetlerine benzetildi, sosyal medya karıştı

Dün akşam Harbiye Açıkhava’da konser veren Hadise, sahne kostümleriyle tüm izleyenlere ‘Dejavu’ yaşattı. Zira bu kıyafetleri çok yakın zamanda Jennifer Lopez’in üstünde görmüştük zaten. Hadise’yi eleştirmeden önce kendisini tebrik etmek lazım… Çünkü her konserine büyük bir özenle hazırlanıyor, danslarıyla muhteşem bir görsel şölen sunuyor… En önemlisi de ülkemizde hem dans edip hem canlı performans sergileyen pek isim olmadığı için, işini de başarıyla götürüyor…

Ne var ki Hadise’nin tek kusuru ‘Yenilikçi’ olmaması… Hangi konserine baksak ya ünlü bir iç giyim markasının ya ünlü markaların ya da dünyaca ünlü isimlerin tasarımlarının neredeyse birebir aynısını tercih ediyor.

Hadise, ülkemizdeki pek çok şarkıcıya göre Türkiye standartlarının üstünde olduğu için bu tarz ‘Taklitler’ ya da ‘Esinlenmeler’ yapmasını da haliyle kendisine yakıştıramıyoruz… Üstelik benzerlikleri de kabul etmiyor “Benim tasarımım”, “Benim fikrim” gibi açıklamalar yapıyor. Ne zaman ki herkes bunu konuşuyor, tepkiler büyüyor o zaman da ‘Evet’ diyor ‘Esinlendim’

Dün akşam giydiği kostümler de Jennifer Lopez’in kostümleriyle büyük benzerlikler taşıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki “Jennifer konseri yeni verdi, nasıl olacak da kısa süre içinde bu kadar kıyafeti taklit edecek?” Fakat JLO sadece Antalya konserinde değil, dünya turuna çıktığı tüm konserlerinde aynı kıyafetleri giyiyor…

Yani, Versace ile işbirliği yapan Lopez, Antalya’da da, Tel Aviv’de de, Saint Petersburg’ta da, Miami’de de, Amerika’da da hep aynı kostümleri giydi. Konser turunun 7 Haziran’da başladığını düşünürsek, Hadise 2 ay içinde kostümleri hazırlatmış olabilir!

Umarız, gün gelir dünya bizden esinlenir ve o gün hepimiz büyük bir gururla haberlerini yazarız…

