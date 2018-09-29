Hadise’nin O Ses Türkiye’de giydiği Gucci elbisesi olay oldu

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Türkiye’de Gucci deyince bir duracaksınız. Zira ülkemizin kadınları nedendir bilinmez (Bulunmayan Hint kumaşı da değil aslında) bu markaya bir hayli düşkün… Misal Demet Akalın. Elinden gelse Gucci’ye ortak olur. Hoş şimdiye kadar Gucci kıyafetlere harcadığı parayla hisse alsaydı ciddi bir pay sahibi olmuştu..

.Cemiyet hayatındaki ve sosyetik isimlerin üstünde de gördüğümüz bu markanın tasarımları, binlerce dolara satın alındığı gibi, üstüne bir de, çoğu zaman insanlar maalesef parasıyla rezil oluyor. Çünkü yanlış kombinler sonucu ister istemez ‘Rüküş’ yakıştırması yapılıyor.



Guccisever bir başka isim de Hadise… Malum, son günlerde kardeşleriyle sıkıntı yaşıyor ve hepsiyle yollarını ayırdı. Buna hem stil danışmanlığını yapan hem de Hadise’ye kıyafetler tasarlayan Hülya Açıkgöz de dahil… Dolayısıyla artık tüm konser ve program için kıyafet seçimlerini yanlış bilmiyorsak kendisi yapıyor.

Hadise dün, O Ses Türkiye yarışmasında Gucci bir elbise ve yine aynı markaya ait diz üstü çizme giydi. Bu arada Rihanna ve Demet Akalın bu elbisenin eşofman takımı olanını giymişti. Hadise’nin giydiği elbise 1500 Euro-10 bin 650 TL, çizmeler ise 1300 Euro-9 bin 870 TL… Yani toplamda bu kombin 20 bin 520 TL’ye malolmuş.



Peki yakışmış mı? Bizce hayır! Tabii tek bizi değil sosyal medya da yakıştıramamış olacak ki; “1.60’lık boyuyla giye giye programın ilk günü bu kıyafeti mı giymiş”, “Türkiye’de Gucci yasaklansın”, “Kardeşi gidince ne giyeceğini şaşırmış galiba”, “Üstüne para verseler giymem bu kıyafeti”, ” Beni şu an jüri değil Hadise’nin kıyafeti ilgilendiriyor” gibi yüzlerce ağır eleştiri yapılmış.



Hadise şayet, bu elbisenin altına ince bantlı bilekten bağlamalı bir topuklu ayakkabı veya sivri burunlu daha kısa bir çizme giyseymiş çok daha şık bir görünüm elde edebilirmiş. Daha önce de yazmıştım. Bu tip çizmeler Hadise’ye gitmiyor, bacakları olduğundan daha kalın görünüyor. Ama demek ki Hadise bu haliyle gayet mutlu, lakin 20 bin 520 TL’ye yapılan bu kombin maalesef bizi pek mutlu etmedi…