Hadise’nin sahne kostümünden Simge Sağın’a hepsi ‘Esinlenilmiş!’

Dünya bizi konuşurken, özellikle son bir yıl içinde Türk tasarımlarına ilgi artarken, özgün tasarımlar yapmak yerine hala başkalarından esinlenerek tasarımlar hazırlıyoruz... Üstelik esinlenilen kıyafetler arasında benzerlikler bariz bir şekilde belli olsa da, bazı tasarımcılarımız inatla "Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz" diyor... Keşke böyle cümleler yerine "Evet, çok beğendim esinlendim" deseler çok daha sevimli olabilirler...

Son dönemlerde ünlü moda tasarımcılarımız yurtdışında gurur kaynağımız olurken, hatta pek çok marka Türk tasarımlarından esinlenerek kıyafet hazırlarken, ülkemizde ‘Esinlenilmiş’ tasarımlar görmek hayal kırıklığı yaşatıyor. Üstelik neredeyse birebir aynı olan bu kıyafetleri yapanlar ve hatta giyenler de ünlü isimler olunca, insan ‘Neden?’ diye sormadan edemiyor… Hatta Gülnur Güneş gibi isim yapmış bir ismin dahi düğününde Elie Saab, Ralph & Russo ve Dior’un tasarımlarını birebir hazırladı. Zaten bu geldiğimiz son noktaydı…

Türkiye’de marka tutkunu pek çok sanatçı var. Her biri binlerce dolar vererek, dünyaca ünlü markaların kıyafetlerini satın alıyor. Peki ama iş sahne kıyafetine gelince, neden orijinal almak yerine birebir kopyası yapılıyor? Bunun cevabını henüz bilmiyoruz ama merak da ediyoruz… Keşke tasarımcılarımız “Amerika’yı yeniden keşfetmiyoruz, bu detaylar eskiden de vardı” gibi cümleler kurmak yerine “Evet çok beğendim esinlendim” deme cesaretini gösterse…



Misal Demet Akalın… Türkiye’de marka takıntısı olan ünlü isimlerin başında gelen Demet Akalın, Harbiye konserinde giydiği kıyafetlerle uzun süre gündemi meşgul etmişti. Çünkü, Gülşah Saraçoğlu imzalı pembe tütülü kostümü, aynı dönemde piyasaya sunulan Gimbattista Valli’nin tasarımıyla neredeyse birebir aynıydı… Hem Demet Akalın hem Saraçoğlu o dönem öyle çok eleştirildi ki, ünlü modacı “Ben bu modeli daha önce dikmiştim” bile dedi.

Funda Arar’ın Harbiye konserinde de esintiler adeta hepimizin gözüne sokuldu. Neon sarısı elbisesini 2014’te Grammy Müzik Ödülleri’nde Rihanna giymişti. Alexandre Vauthier elbisenin orijinalinde göbeğe kadar göğüs dekoltesi mevcutken, Arar’ın kostümünde bu detay daha usturuplu bir hale getirilmiş. Hatta belki bu şekilde yapınca anlaşılmaz diye düşünülmüş bile olabilir.

Stiliyle öne çıkan, dünyaca ünlü markaların kıyafetlerini giyen Hadise de zaman zaman bizi hayal kırıklığına uğratıyor. Bir konserinde, Victoria’s Secret defilesinde Adriana Lima’nın giydiği bir iç çamaşırı ile sahneye çıktı. Benzerliği ilk farkedenlerden biri olarak, önce orijinal tasarımı giydiğini düşündüm lakin detaylara bakınca kopya bir tasarım olduğunu anladım. O dönem çok konuşulan bu tasarım için “Kendim tasarladım” diyen Hadise’nin esinlenmesi, tabii ki sadece bu tasarımla kalmıyor. Yaz aylarında ülkemizde konser veren Jennifer Lopez’in konser kostümleri de neredeyse birebir kendi konserinde uygulamıştı… Umarız Hadise böyle hataları tekrar etmez.

Simge Sağın da yine bir konserinde seksi bir kıyafet tercih etti. Yine elbiseyi görüp “Bunu daha önce kim giymişti” diye düşünürken, Atelier Versace markasına ait tasarımı, Gigi Hadid’in 2016 yılında, American Music Awards'ta – Amerikan Müzik Ödüleri'nde giydiğini hatırladım. Ne var ki Sağın’ın birebir aynı olan elbisesi Versace’ye değil, Nazlı Ceren Köksal’a ait!

Gülşen, sahne kostümleriyle dikkat çeken en iddialı isimlerden biri. Oldukça kaliteli seçimler yapan Gülşen, 2019’un son konserinde Hakan Yıldırım imzalı, göbeği açıkta bırakan bir elbise giydi. Christopher Esber imsalı bu kıyafetin neredeyse aynısını daha önce model Candice Swanepoel bir davette giymişti. Yalnız sadece bu tasarımda önce Yıldırım mı yoksa Esber mi tasarladı biraz muallak. Zira Candice’in kıyafeti 2020 koleksiyonuna ait.

Bu isimlere daha pek çok isim ekleyebilir, hepsi hakkında yorum yapabiliriz. Ama konu haber yapmak değil; konu bir an önce özgün tasarımlar görmek… İşte dünyaca ünlü markalardan esinlenen diğer tasarımcılar ve o kıyafetleri giyen ünlü isimler…