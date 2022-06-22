Hailey Baldwin Bieber “çalıntı marka” iddiasıyla davalık oldu

Ünlü model Hailey Baldwin Bieber'ın cilt bakım markası Rhode'a bir giyim firmasının ticari adını çaldığı iddiasıyla dava açıldı.

Sozcu.com.tr

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25 yaşındaki model ve Instagram ünlüsü Hailey Bieber, cilt bakım markası Rhode’a benzer şekilde adlandırılmış Rhode NYC isimli bir giyim şirketi tarafından, ticari marka ihlali nedeniyle dava ediliyor.

TMZ tarafından elde edilen yasal belgelere göre, Rhode NYC, Bieber’ın şirketinin kendi marka adına çok yakın olduğunu iddia ediyor.

Dünyaca ünlü popçu Justin Bieber’la evli olan Hailey ise, her iki markanın da farklı iş türleri için olduğunu iddia ederek, giyim şirketinin onu dava etmek için bir dayanağı olmayabileceğini belirtiyor.

Mahkeme başvurularında, Rhode NYC, Bieber’ın Rhode ticari markasını kendilerinden satın almaya çalıştığını, ancak markanın sahipleri Purna Khatau ve Phoebe Vickers’ın satmayı reddettiğini iddia ediyor.

“MARKASI, ÖZEL HAYATI SAYESİNDE ÜNLÜ”

Şirket, ayrıca Bieber’ın minimalist Rhode logosunun kendi tasarımlarına benzediğini iddia ediyor.

2013 yılında kurulan şirket, Bieber’ın şirketinin şu ana kadar cilt bakım ürünlerinin kalitesinden ziyade, kişisel ünü ve pop yıldızı kocasıyla olan bağlantısı nedeniyle bu kadar başarılı olduğunu öne sürüyor.

45 milyondan fazla Instagram takipçisi olan Hailey ve 243 milyon takipçisi olan Justin, ürünleri zaman zaman kendi kitlelerine tanıtıyor.

Bieber’ın şirket adından kaynaklandığı iddia edilen kafa karışıklığının kanıtı olarak, Rhode NYC’nin sahipleri, giyim şirketini etiketlemek isterken yanlışlıkla Bieber’ı veya şirketini sosyal medyada etiketleyen müşterileri gösteriyor.

Rhode NYC, mahkemede haklı çıkarsa Bieber’ın şirketinin Rhode adını bırakmasını istiyor. Rhode ise, Hailey Baldwin Bieber’ın göbek adı olarak modelin Instagram hesabında geçiyor.

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