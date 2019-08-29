Hailey Baldwin Bieber stiliyle Lady Diana’yı yad etti

Hailey Baldwin, Vogue Paris için kamera karşısına geçti. Dergi için bir dizi fotoğraf çekimi gerçekleştiren ünlü model, çekimlerdeki stiliyle Kraliyet Ailesi'nin en sevilen ismi Lady Diana'ya göndermede bulundu...

Trajik bir şekilde 1997 yılında hayatını kaybeden Lady Diana’nın stili her daim ilham vermeye devam ediyor.

Şimdi de günümüzün popüler modellerinden Hailey Baldwin Bieber, Vogue Paris dergisine verdiği pozlarla, Diana’ya gönderme yaptı.

Gregory Harris’in çektiği ve derginin eylül sayısında yer alacak fotoğraflarda Diana’nın spora giderken tercih ettiği tarzını günümüze taşıyan Baldwin, çekimlerde Kenzo, The Kooples, Celine ve Mango markalarından kıyafetler giydi.

Lady Diana’nın 1988’de Windsor’daki Windsor Muhafızları Polo Kulübü’nde giydiği yüksek bel pantolon, kovboy çizmesi, sweatshirt ve oversize ceketin benzerlerini giyen Hailey, gerek stili, gerek görünümüyle Diana’ya benzemiş…

