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Hailey Bieber ve Jaden Smith kampanya yüzü oldu
Hailey Bieber ve Jaden Smith kampanya yüzü oldu
Hailey Baldwin Bieber ve Will Smith'in oğlu Jaden Smith ünlü bir jean markasının kampanya yüzü oldu. İkili corona virüsü öncesi festival sezonu için kamera karşısına geçmişti...
Moda 29 Nisan 2020 - 08:18

Dünyaca ünlü model Hailey Baldwin Bieber ve Will Smith’in oğlu Jaden, Levis’ın festival sezonu için hazırlanan koleksiyonunun kampanya yüzü oldu. Hailey ve Jaden’ın müzik ve modaya olan bağlarını temel alarak yola çıkılarak hazırlanan koleksiyon, pandemi nedeniyle yön değiştirdi ve bugünün gençliğinin iyimser ruhunu kutlamaya adadı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünden sonra, karantina sebebiyle evlerinde kalan genç kuşağa atfedilen koleksiyon hakkında konuşan markanın CMO’su Jen Sey yaptığı açıklamada “Arkadaşlarımız ve iş ortaklarımız Jaden ve Hailey'e baktığımda çok cesaretleniyorum. Hailey'nin iyimserliği ve özgünlüğü, Jaden'ın doğaya bağlılığı, nasıl daha duyarlı ve sorumluluk sahibi seçimler yapmamıza yönelik öğretme arzusu ilham veriyor. Hem bireysel hem de marka olarak bizi, elimizden gelenin en iyisi olmaya zorluyorlar. Bana umut dolu olmanın nasıl olduğunu hatırlatıyorlar. Ve şuan bunu hepimizin hatırlaması gerekli. Bu meydan okuma ile yüzleşmeden önce, kolektif iyimserliği devam ettirmek hiç bu kadar önemli olmamıştı” şeklinde düşüncelerini aktardı.