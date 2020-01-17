Hakan Akkaya defilesiyle dikkat çekti

Hakan Akkaya, 2'ncisi düzenlenen LeShow İstanbul Deri ve Moda Fuarı'nın açılış defilesini gerçekleştirdi. Defilede Çağla Şikel ve Tuba Ünsal boy gösterdi. Ünsal ayrıca defilenin tanıtım filminde de yer aldı.

Hakan Akkaya LeShow İstanbul Deri & Moda Fuarı’nın açılış defilesini İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. 400 parçadan oluşan ‘Glamour’ adlı koleksiyonun tanıtım defilesinde baş manken olarak ünlü top model Çağla Şikel podyuma çıktı. Koleksiyonun tanıtım filmi yüzü olan ünlü oyuncu Tuğba Ünsal da 40 modelle podyumda yürüdü.

Defilede iki ayrı tasarımla podyuma çıkan baş manken Çağla Şikel nefesleri keserken güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Büyük beden modeller Su Alandağlı ve Melek Kaçan da Akkaya'nın tasarımı olan özel kostümlerle ‘Kadın bedenlerine özgürlük’ mesajı verdi.

Akkaya, 54 metre uzunluğunda ve 1.60 yüksekliğinde dikdörtgen dev podyumuyla bir ilke imza atarak izleyicileri boş bir havuzun içinde ayakta ağırladı. Yeni bir podyum anlayışıyla Türkiye'de defile izleyicilerine yeni bir tecrübe yaşattı.