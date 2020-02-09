Hakan Akkaya ‘Las Tesis’ akımına destek verdi

Modacı Hakan Akkaya, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye Tanıtım Grubu işbirliğiyle, New York Fashion Week’te Türk tekstil ve tasarımının gücünü, Pier59 Studio'da gerçekleştirdiği 'JUSTICE' adını verdiği defilesiyle gösterdi.

4. kez NYFW kapsamında defile yapan ünlü modacı arka arkaya New York Fashion Week takviminde yer alan ilk Türk modacı olarak bir ilke imza attı. Büyük bir şova imza attığı New York Fashion Week'te dünya basınının büyük ilgisi objektiflere yansırken defileye katılan Amerikalı yıldızlar ve yabancı moda bloggerları güzellikleri ve zarafetleri ile defileye damgasını vurdu.

Geçtiğimiz yıllarda New York Fashion Week kapsamında yaptığı defilelerinde Türk müziği kullanma alışkanlığını devam ettiren Akkaya, bu kez ise Neşe Karaböcek’ in “Yali Yali” ,Cem Karaca “Memleket Sevdası” ve Kazım Koyuncu “ Ey Gidi Karadeniz “şarkılarıyla Dünyaya Türk müziği ezgileriyle seslendi. Hakan Akkaya, defilesinde 36 kadın, 15 erkek toplamda 51 kostüme yer verdi.





180 parçalık koleksiyonunun tanıtımında 46 yabancı top model podyuma çıkarken Ünlü top model Çağla Şikel baş manken olarak kendisi için tasarlanan 3 ayrı tasarım ile podyumda yürüdü. Güçlü kadın siluetlerinin mimari Hakan Akkaya, NYFW Sonbahar Kış 20/21 koleksiyonunda, modern çağa yüz vermeyen gruplardan Amişlerin stilini koleksiyonunda punk akımıyla yeniden yorumluyor.





Şiddete karşı dimdik duran korkusuz kadınlara ithaf edilen koleksiyonda; Adalet tanrıçası Justice'in objektifliğinin kanıtı olan göz bağı; bu sefer Şilili kolektif Las Tesis'e destek için bağlanıyor. Justice'den Adaleti, Amişlerin stilini, Las Tesis ‘den gücü ve özgürlüğü, isyankar Punk akımından asilliğiyle harmanlayan Hakan Akkaya; podyumunu 50 özel look''tan oluşan provokatif bir şölene dönüştürüyor. Siyah ve beyazın hakim olduğu koleksiyonda, güçlü kadın siluetleri piercingler ve metal aksesuarlarla zenginleştirildi. Amishlerin ikonik başlık ve önlüklerinden uyarlanan parçalar; piliseli kumaşlar, poplin gömlekler ve ruganlarla buluşuyor.

GÖZLERİNİ SİYAH KUMAŞLA BAĞLADI

Hakan Akkaya Kadınlara yönelik şiddet ve tacizleri protesto etmek amaçlı danslı protesto olan Şili'de ortaya çıkan “Las Tesis” akımına destek vermek için defilenin sonunda 4 kadın modelle birlikte siyah kumaşla gözlerini bağlayarak podyuma çıkarak “Kadına Şiddete ve Kadın Cinayetlerine Hayır” dedi.

New York Fashion Week gibi dünyaca ünlü bir moda etkinliğinde Türk modasının temsil edilmesinin önemine dikkat çeken Hakan Akkaya, “Öncelikle destekleri için Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'a, Tim başkanı Sayın İsmail Gülle’ye ve Türkiye Tanıtım Grubu Yönetim Kuruluna sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir Türk modacı ülkem adına çok gururluyum” dedi.