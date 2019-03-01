Hande Erçel ve Elsa Hosk pişti oldu

Ünlü oyuncu Hande Erçel, giydiği elbiseyle, Victoria's Secret meleği Elsa Hosk ile pişti oldu...

Oyuncu Hande Erçel, Marie Claire dergisinin Mart sayısının kapağında yer aldı. Dergi için kamera karşısına geçen Erçel, bir karede Alessandra Rich imzalı fildişi rengi bir elbise giydi…

Aynı elbiseyi Victoria’s Secret meleği Elsa Hosk, geçtiğimiz eylül ayında Harper’s Bazaar dergisinin verdiği icon partisinde giymişti. Pişti olan iki ünlü isim ister istemez sosyal medyada kıyaslanmaya başladı. ‘Kime daha çok yakışmış’ başlıklı paylaşımlarda, ünlü modeli beğenenler de vardı lakin, Erçel’in kıyafeti çok daha iyi taşıdığını belirten yorumlar çoğunluktaydı…