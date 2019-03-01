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Hande Erçel ve Elsa Hosk pişti oldu
Hande Erçel ve Elsa Hosk pişti oldu
Ünlü oyuncu Hande Erçel, giydiği elbiseyle, Victoria's Secret meleği Elsa Hosk ile pişti oldu...
Moda 1 Mart 2019 - 11:57

Oyuncu Hande Erçel, Marie Claire dergisinin Mart sayısının kapağında yer aldı. Dergi için kamera karşısına geçen Erçel, bir karede Alessandra Rich imzalı fildişi rengi bir elbise giydi…

Hande Erçel ve ünlü model Elsa Hosk

Aynı elbiseyi Victoria’s Secret meleği Elsa Hosk, geçtiğimiz eylül ayında Harper’s Bazaar dergisinin verdiği icon partisinde giymişti. Pişti olan iki ünlü isim ister istemez sosyal medyada kıyaslanmaya başladı. ‘Kime daha çok yakışmış’ başlıklı paylaşımlarda, ünlü modeli beğenenler de vardı lakin, Erçel’in kıyafeti çok daha iyi taşıdığını belirten yorumlar çoğunluktaydı…

Hande Erçel

Elsa Hosk

Son güncelleme: 12:05 - 01.03.2019
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