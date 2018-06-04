Hande Erçel’in Coachella’da giydiği kıyafetin detayı
Türk Sineması’nın Sultanı Türkan Şoray’ın 1970’lerdeki stili günümüzde hâlâ birçok kişi tarafından uygulanıyor. O siyah beyaz filmlerde giydiği birbirinden şık kıyafetler, zamanında modaya da yön verdi ve vermeye de devam ediyor.
Bunun son örneğini Coachella Festivali’yle adından söz ettiren Hande Erçel oldu. Etkinlikte derin göğüs dekolteli, gümüş rengi, askılı bir bluz giyen Erçel’in meğer üzerindeki bluzu bundan yaklaşık 48 yıl önce Türkan Şoray da giymiş…