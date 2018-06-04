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Hande Erçel’in Coachella’da giydiği kıyafetin detayı
Hande Erçel’in Coachella’da giydiği kıyafetin detayı
Nisan ayında Kaliforniya'nın Coachella Vadisi'nde düzenlenen Coachella etkinliğine katılan Hande Erçel'in stili çok konuşulmuş, hatta Şeyma Subaşı'nın stilinden daha çok beğenilmişti. Erçel, aradan yaklaşık 2,5 ay geçmesine rağmen hâlâ festivalde giydiği kıyafetle konuşuluyor...
Moda 4 Haziran 2018 - 09:37

Türk Sineması’nın Sultanı Türkan Şoray’ın 1970’lerdeki stili günümüzde hâlâ birçok kişi tarafından uygulanıyor. O siyah beyaz filmlerde giydiği birbirinden şık kıyafetler, zamanında modaya da yön verdi ve vermeye de devam ediyor.
turkanBunun son örneğini Coachella Festivali’yle adından söz ettiren Hande Erçel oldu. Etkinlikte derin göğüs dekolteli, gümüş rengi, askılı bir bluz giyen Erçel’in meğer üzerindeki bluzu bundan yaklaşık 48 yıl önce Türkan Şoray da giymiş…
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