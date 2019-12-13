Hande Yener yeni imajı ile şaşırtmaya devam ediyor

Hande Yener yeni imajı ile şaşırtmaya devam ediyor

Müzik kariyerinde 20’nci yılı kutlamaya hazırlanan Hande Yener, 2020 imajıyla da şaşırtmaya devam ediyor. Önce turuncu bir ceket pantolon takımı giyip, siyah çerçeveli gözlüklerle karşımıza çıkan Yener, dün akşam da albüm kapağını paylaştı.

İç çamaşırsız giydiği, tasarım bir ceketle çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabına koyan Yener ‘Her şey çok eski ve benzer, hep aynı yüzler, bu çemberi kırmalı’ dedi… Yener’in göğüs dekolteli seksi ceketine yüzlerce yorum geldi…