Hande Yener’in alüminyum folyoya benzetilen kıyafeti alay konusu oldu
Hande Yener haftasonu, Halkın Yıldızları konserleri kapsamında sahneye çıktı. Kadir Kılıç imzalı metalik bir kıyafet tercih eden Yener’in stili sosyal medyanın diline düştü.
Baştan aşağı metalik bir kombin yapan Hande Yener’in başına taktığı ilginç şapka, giydiği ayakkabı da alay konusu oldu. En çok yapılan yorum ‘Alüminyum folyoya sarılmış piliç’ oldu. Ayrıca ‘Aile robotu Babür’, ‘Parayla rezil olmak böyle bir şey’, ‘Uzaylı Zekiye’, ‘Bu kıyafetle Mustafa Topaloğlu’na benzemiş’ gibi yorumlar da yapıldı…