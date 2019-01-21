Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Hande Yener’in alüminyum folyoya benzetilen kıyafeti alay konusu oldu
Hande Yener’in alüminyum folyoya benzetilen kıyafeti alay konusu oldu
Ünlü şarkıcı Hande Yener, geçtiğimiz gün Haliç'te konser verdi. Faydee ile sahneye çıkan Yener'in metalik kıyafeti sosyal medyanın diline düştü. Pek çok kişi Yener için 'Alüminyum folyoya sarılmış piliç' benzetmesi yaptı...
Moda 21 Ocak 2019 - 12:02

Hande Yener haftasonu, Halkın Yıldızları konserleri kapsamında sahneye çıktı. Kadir Kılıç imzalı metalik bir kıyafet tercih eden Yener’in stili sosyal medyanın diline düştü.
hande-yener2Baştan aşağı metalik bir kombin yapan Hande Yener’in başına taktığı ilginç şapka, giydiği ayakkabı da alay konusu oldu. En çok yapılan yorum ‘Alüminyum folyoya sarılmış piliç’ oldu. Ayrıca ‘Aile robotu Babür’, ‘Parayla rezil olmak böyle bir şey’, ‘Uzaylı Zekiye’, ‘Bu kıyafetle Mustafa Topaloğlu’na benzemiş’ gibi yorumlar da yapıldı…
hande-yenerhande-yener1

Son güncelleme: 10:24 - 23.01.2019
Etiketler