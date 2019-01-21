Hande Yener’in alüminyum folyoya benzetilen kıyafeti alay konusu oldu

Ünlü şarkıcı Hande Yener, geçtiğimiz gün Haliç'te konser verdi. Faydee ile sahneye çıkan Yener'in metalik kıyafeti sosyal medyanın diline düştü. Pek çok kişi Yener için 'Alüminyum folyoya sarılmış piliç' benzetmesi yaptı...

Hande Yener haftasonu, Halkın Yıldızları konserleri kapsamında sahneye çıktı. Kadir Kılıç imzalı metalik bir kıyafet tercih eden Yener’in stili sosyal medyanın diline düştü.

Baştan aşağı metalik bir kombin yapan Hande Yener’in başına taktığı ilginç şapka, giydiği ayakkabı da alay konusu oldu. En çok yapılan yorum ‘Alüminyum folyoya sarılmış piliç’ oldu. Ayrıca ‘Aile robotu Babür’, ‘Parayla rezil olmak böyle bir şey’, ‘Uzaylı Zekiye’, ‘Bu kıyafetle Mustafa Topaloğlu’na benzemiş’ gibi yorumlar da yapıldı…

