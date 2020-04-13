Harry Styles Dünya Sağlık Örgütü için tişört tasarladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Harry Styles, corona virüsü ile mücadele kapsamında tişört tasarlayarak kendi çapında bir bağışta bulundu. Dünya Sağlık Örgütü için ‘Stay Home-Evde Kalın’, ‘Stay Safe-Güvende Kalın’ ve ‘Protect Each Other-Birbirinizi Koruyun’ baskılı tişörtler tasarlayan Styles, elde edilen geliri ise örgütün dayanışma fonuna bağışlayacak.



“Böyle zamanlarda, insanların gücünü hatırlamak hiç olmadığı kadar önemli. Eğer yardım edebiliyorsanız lütfen bağışta bulunun” diyen ünlü şarkıcıyı takdir edenler kadar eleştirenler de vardı. Pek çok kişi ‘Sen bir giyim markası değilsin’ derken, bazıları da ‘Tişörtlerin gelirini beklemek yerine keşke sen para bağışlasaydın’ gibi yorumlarda bulundu…