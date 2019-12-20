Harry Styles ve Gucci tişört tasarladı

Ünlü şarkıcı Harry Styles ve uzun zamandır çok yakın olan Gucci Kreatif Direktörü Alessandro Michele, özel bir işbirliği yaptı. Her daim kırmızı halıda Gucci tasarımları tercih eden Styles, şimdi de markaya ilham verdi ve bir tişört ortaya tasarlandı.

Yıllardır birlikte çalışan ve ikonik kıyafetlere imza atan Michele ve Styles’ın yeni projesinde, Michele, Styles'ın yeni albümünün ürünlerinden birini tasarladı. Grafik desenli ve yazılı bir tişört tasarlayan Alessandro, tişörtün üzerinde kanayan bir oklu kalp ve üzeri çizilen isim koydu.

Sürdürülebilir malzemelerden yaratılan tişört sadece sınırlı sayıda satışa sunuldu. Styles'ın yeni albümü ile beraber gelen bu koleksiyon ürünü hem moda severlerin hem de Styles hayranlarının beğeneceği bir parça. İşbirliğinin en güzel taraflarından biri ise, tişörtün satışlarının tamamı ‘Global Fund for Women' kurumuna bağışlanacak.