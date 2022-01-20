Hayvanseverler Gucci’ye ateş püskürdü

Lüks moda evi Gucci, reklam kampanyasında gerçek kaplanları kullandığı için tepki çekti.

Sozcu.com.tr

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Gucci, 1 Şubat’ta başlayacak Çin Yeni Yılı festivali öncesinde reklam kampanyasında gerçek kaplanları kullandığı için eleştiri oklarının hedefi oldu.

Kampanya, Çin zodyakına göre Kaplanın 2022 Yılı’nı kutlamak için bu ayın başında başlatıldı.

Ancak kısa sürede hayvan hakları gruplarından tepkiler topladı. Moda devi şimdi, esir kaplanları moda satmak için sömürdüğünü söyleyen eleştirilerin hedefi.

Hayvan hakları örgütü PETA bir gönderide, “ABD’de vahşi doğada kalandan daha fazla kaplan esaret altında yaşıyor. Avcılık, habitat tahribi ve iklim krizi, bir de popüler bir evcil hayvan olarak görülmeleriyle birleşince kaplanları yok olmanın eşiğine getirdi.”

Çin’in Biyoçeşitliliği Koruma ve Yeşil Kalkınma Vakfı da mikroblog Weibo’daki bir gönderide bu hareketi protesto etti.

Vakıf, “Hayvan etiği için vahşi hayvanların doğal manzaralarda çekilmesine itirazımız yok” dedi. Ancak vakıf, kaplanları ticari amaçla kayda almanın iş etiğini ihlal ettiğini söyledi.

Gucci, şu an için eleştiriler konusunda herhangi bir yorumda bulunmuyor; ancak 8 Ocak’ta bir Facebook gönderisinde, hayvanların bulunduğu sette üçüncü taraf bir hayvan refahı organizasyonu olan American Humane’ın bulunduğunu söyledi. “Hiçbir hayvanın zarar görmediğini” doğruladı.

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