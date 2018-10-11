Hazal Kaya’nın göğüs dekolteli kırmızı takım elbisesi çok konuşuldu

Hazal Kaya dün özel bir etkinliğe katıldı. Etkinlikte giydiği kıyafet, sosyal medyaya konu oldu. Ne var ki dekoltesiyle öne çıkan Kaya'nın kıyafeti proporsiyonuna pek uygun değil...

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Ünlü oyuncu Hazal Kaya, dün Fox’un yeni sezon davetine katıldı. Davete giderken V2K Designers’tan kırmızı bir takım elbise giyen Kaya, göğüs dekoltesiyle gündeme geldi ama burada asıl konuşulacak konu kıyafetin ünlü oyuncunun proporsiyonuna uygun olmadığı… Ceketin kol kıvrımı, turuncu çanta, kıyafetle hiçbir alakası olmayan küpeler, ortadan ayrılıp tokayla tutturulmuş saçlar… Maalesef bu kez olmamış…

Öncelikle şunu belirtmek lazım. Bu tip takımlarda vücut tipi ve boy çok önemli. Paçaları yırtmaçlı bir pantolon giymek istiyorsanız ya boyunuz ya da bacak boyunuz uzun olmalı. Veya yapacağınız kombinle, oluşabilecek olumsuz görüntüyü ortadan kaldırabilirsiniz. Tıpkı Victoria Beckham gibi… Kendisi uzun boylu bir kadın olmamasına rağmen yaptığı kombinlerle, bu tip pantolonları taşımasını çok iyi başarıyor…

Hazal Kaya’ya dönecek olursak; Christian Loubouten stilettoları, takım elbisesi, turuncu çantası ve içine giydiği büstiyeri, her biri tek başına çok şık. Fakat bütün olarak baktığınızda çok göz yoruyor. Kırmızı bir takım ile yeşil stilettolar bir nebze bütünlük sağlasa da, turuncu çanta ‘Neden?’ diye sordurtuyor… Keşke o küpeleri hiç takmasaydı, keşke bu tarz bir pantolon yerine bilekte biten skinny bir kumaş pantolon giyseydi… Eminiz ki o zaman çok daha şık bir görünüm elde ederdi…