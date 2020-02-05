Hazar Ergüçlü ünlü spor markasının yüzü oldu

Hazar Ergüçlü, ünlü spor giyim markası ile bir anlaşmaya imza attı. Fitness ve yaşam markası ile yaptığı işbirliği hakkında konuşan Ergüçlü "Sporu yaşamımın vazgeçilmezi haline getirmiş bir oyuncu olarak, global bir markanın yüzü olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, global fitness ve yaşam markası Reebok ile uzun soluklu bir anlaşmaya imza attı. Markanın yeni marka elçisi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Ergüçlü “Reebok'ı genç ve dinamik bir spor markası olarak kendi tarz ve kişiliğime çok yakın hissediyorum. Sporu yaşamımın vazgeçilmezi haline getirmiş bir oyuncu olarak, kendi tarzımla özdeşleştirdiğim global bir markanın yüzü olmaktan da ayrıca büyük mutluluk duyuyorum. Yıl içerisinde birlikte enerjisi yüksek, dinamik ve iddialı pek çok projeye imza atacağız. Bu uzun soluklu yolculuk şimdiden beni çok heyecanlandırıyor” dedi.