HBO, Ralph Lauren’in hayatı hakkında belgesel çekiyor

Dünyaca ünlü moda tasarımcısı ve moda devinin sahibi Ralph Lauren’in hayatı ve markası hakkında bir belgesel çekilecek. Haberi HBO verdi ve belgeselin uzun metrajlı olacağını duyurdu. Belgeselin yönetmeni ise Susan Lacy olacak.

Uzun metrajlı bu filmde, 60 yıllık moda kariyerinin yanında, Lauren'in çocukluğunu, 10 yıl süren evliliğini, markasının ilk günlerini, yeni teknolojiyle değişen moda endüstrisine nasıl uyum sağladığını ve hayata olan bakış açısını göreceğiz.

Çekim ekibi Ralph Lauren belgeselinde Karl Lagerfeld, Hillary Clinton, Jason Wu, Martha Stewart Naomi Campbell, André Leon Talley , Calvin Klein, gibi kendi alanında başarılı ve ünlü arkadaşları da içinde olan Lauren'in en yakın çevresiyle röportajlar yaptı. Heyecanla beklenen “Very Ralph” belgeselinin galası 12 Kasım'da gerçekleşecek.