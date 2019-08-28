Heidi Klum Halloween 2019 kostümü için hazırlıklara başladı

Heidi Klum Halloween kostümü için hazırlıklara başladı. Her sene merakla beklenen kostümlerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanan Klum, vücut ölçülerini aldırdığı videosunu paylaştı...

Dünyaca ünlü model Heidi Klum, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve ve 2019 Halloween için hazırlıklara başladığını yazdı.

Her yıl 31 Ekim’de kutlanan Cadılar Bayramı için birbirinden iddialı kostümler giyen Klum, genellikle korkunç kıyafetleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu yıl da geleneği bozmayacağını belli eden ünlü model, paylaştığı videoda kaslarını kıpırdatmadan bir takım ölçülerinin alındığını da belirtti.

Klum, nasıl bir kostüm giyeceğine dair bir ipucu vermeyen Heidi daha önce Jessica Rabbit ve Michael Jackson’ın Thriller videosundaki kurt adam olmuştu. Kendisinin adeta kopyası olan 5 Heidi Klum ile Halloween partisine katılan yıldız, başka bir yıl ise kendisinin 95 yaşındaki haline dönüşmüştü.