Heidi Klum’un geçmişe ait fotoğrafları ‘Aman Tanrım’ dedirtti

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Dünyaca ünlü model Heidi Klum, dün Instagram hesabından bir fotoğraf dizisi paylaştı. Platin sarı saçları ve fit vücuduyla dikkat çeken Klum, fotoğrafçı Ellen von Unwerth’in çektiği fotoğraflarda oldukça seksi görünüyor.

Kadın erotizmiyle ilgili fotoğraf çekme konusunda uzmanlaşmış dünyaca ünlü Alman fotoğrafçı Ellen’in bu fotoğrafları şimdilik ne zaman çektiği henüz bilinmiyor. Ama Heidi Klum hayranları, ünlü modelin bir moda çekimi için verdiği pozları ve bu halini bir hayli sevmiş gibi görünüyor.



