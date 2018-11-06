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Heidi Klum’un geçmişe ait fotoğrafları ‘Aman Tanrım’ dedirtti
Heidi Klum’un geçmişe ait fotoğrafları ‘Aman Tanrım’ dedirtti
Ünlü top model Heidi Klum, dün sosyal medya hesabından bir fotoğraf serisi paylaştı. Geçmişe ait olduğu düşünülen fotoğraflar herkesi şaşkına çevirdi...
Moda 6 Kasım 2018 - 14:24

Dünyaca ünlü model Heidi Klum, dün Instagram hesabından bir fotoğraf dizisi paylaştı. Platin sarı saçları ve fit vücuduyla dikkat çeken Klum, fotoğrafçı Ellen von Unwerth’in çektiği fotoğraflarda oldukça seksi görünüyor.
Kadın erotizmiyle ilgili fotoğraf çekme konusunda uzmanlaşmış dünyaca ünlü Alman fotoğrafçı Ellen’in bu fotoğrafları şimdilik ne zaman çektiği henüz bilinmiyor. Ama Heidi Klum hayranları, ünlü modelin bir moda çekimi için verdiği pozları ve bu halini bir hayli sevmiş gibi görünüyor.
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