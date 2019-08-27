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Heidi’nin kalpli dekoltesi
Heidi’nin kalpli dekoltesi
Geçtiğimiz aylarda kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Tom Kaulitz ile evlenen dünyaca ünlü model Heidi Klum (46) balayı dönüşü soluğu MTV Müzik Ödülleri Töreni'nde aldı.
Moda 27 Ağustos 2019 - 10:47

Yaptığı şov programıyla moda sektörüne yeni modeller kazandıran Heidi Klum, geride bıraktığımız akşam gerçekleşen MTV Müzik Ödülleri’nin davetlileri arasındaydı. Geceye katılan pek çok ünlü kadın gibi o da son derece çekici bir kıyafetle geceye katılırken objektiflere bol bol poz verdi.

Klum’un kalp şeklindeki derin dekoltesi tüm bakışları üzerine toplamasına neden olurken kıyafetinin Nedret Taciroğlu imzası taşıması da önemli bir detay oldu. Normalde bu tarz derin dekoltesi olan kıyafetler uzun bir etekle tamamlanırken, Taciroğlu mini bir etek çalışarak cesur bir tasarıma imza atarken Heidi Klum da bu cesur kıyafeti başarıyla taşımış.

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