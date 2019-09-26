Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Helen Mirren Catherine the Great dizisinin galasına tahtla geldi
Helen Mirren Catherine the Great dizisinin galasına tahtla geldi
Ünlü oyuncu Helen Mirren, yeni başlayacak dizisi Catherine the Great dizisinin galasına tahtla geldi. Şaşkın bakışlar arasında mekana gelen Mirren'ı, 4 kişi taşıdı...
Moda 26 Eylül 2019 - 13:25

Dünyaca ünlü efsanevi isim Helen Mirren, Catherine the Great adlı yeni başlayacak olan dizisinin galası için dün Londra’daydı… 18’inci yüzyılda çok yaygın olan ve ‘Sedan sandalyesi’ olarak da bilinen bir tahtla galaya gelen 74 yaşındaki oyuncu, şaşkın bakışlar içinde kırmızı halıda belirdi…
Dizisinde 18’inci yüzyılda yaşamış olan Rus Kraliçe Catherine’i canlandıran Mirren’ın, HBO’nun konseptine uyarak, mekana tahtla gelmesi herkesi şaşkına çevirdi. Tam bir kraliçe edasında görünüm sergileyen ve rolüne bürünen Mirren, gecede Hüseyin Çağlayan’ın markası Chalayan imzalı lacivert bir elbise tercih etti.

Canlandırdığı karakterin bir at ile cinsel ilişkiye girmeye çalışırken öldüğü ile gündeme gelmesinden rahatsız olduğunu dile getiren Mirren ‘O çok güçlü bir kadındı’ dedi.