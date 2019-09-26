Helen Mirren Catherine the Great dizisinin galasına tahtla geldi

Dünyaca ünlü efsanevi isim Helen Mirren, Catherine the Great adlı yeni başlayacak olan dizisinin galası için dün Londra’daydı… 18’inci yüzyılda çok yaygın olan ve ‘Sedan sandalyesi’ olarak da bilinen bir tahtla galaya gelen 74 yaşındaki oyuncu, şaşkın bakışlar içinde kırmızı halıda belirdi…

Dizisinde 18’inci yüzyılda yaşamış olan Rus Kraliçe Catherine’i canlandıran Mirren’ın, HBO’nun konseptine uyarak, mekana tahtla gelmesi herkesi şaşkına çevirdi. Tam bir kraliçe edasında görünüm sergileyen ve rolüne bürünen Mirren, gecede Hüseyin Çağlayan’ın markası Chalayan imzalı lacivert bir elbise tercih etti.

Canlandırdığı karakterin bir at ile cinsel ilişkiye girmeye çalışırken öldüğü ile gündeme gelmesinden rahatsız olduğunu dile getiren Mirren ‘O çok güçlü bir kadındı’ dedi.



