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Helin Avşar ablası Hülya Avşar’a rakip mi oluyor?
Helin Avşar ablası Hülya Avşar’a rakip mi oluyor?
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, dün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, yakında kendi markasını çıkaracağını duyurdu. Avşar'ın bu paylaşımı 'Ablasına rakip mi olacak' sorusunu beraberinde getirdi...
Moda 29 Mayıs 2019 - 15:10

Bundan yaklaşık 17 yıl önce by H adında bir basic tişört markası kuran Hülya Avşar, uzun süredir çizgisini bozmadan koleksiyon çıkarmaya devam ediyor. Kardeşi Helin Avşar ise yıllardır ablasından desteğini esirgemiyor ve ünlü oyuncunun tasarımlarını sosyal medya hesabından paylaşarak tanıtımına yardımcı oluyor…

Hülya Avşar ve Helin Avşar

Fakat Helin Avşar’ın dün paylaştığı bir Instagram story’si ‘Ablasına rakip mi oluyor?’ sorusunu da beraberinde getirdi. “Evet eylüle doğru kendi marka gömleklerimin arge’lerini yapıyoruz’ notuyla paylaştığı fotoğraftan sonra tasarımlardan örnekler de verdi…

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