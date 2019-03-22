Hemington  ‘Indelible Traces’ koleksiyonunu sundu

Hazır giyim markası Hemington, Mercedes Benz Fashion Week Istanbul kapsamında, 2019-20 Sonbahar Kış ‘Indelible Traces’ koleksiyonunu tanıttı.

Viking zamanlarından ve Shetlands ve Orkneys'in kuzey insanlarından ilham alan marka, açılışı da Viking konseptiyle yaptı. Zaten pek çok tasarımda da bölgenin kültürünü, etnik zaanatçılarını ve mirasını görmek mümkün…

Kuzey kültürünün ve tarihinin güzelliğinden esinlenilerek hazırlanan koleksiyonda desenler, renkli jakarlar, örgü işlemeler, tartan kumaşlar ve çizgili-boyutlu detaylar öne çıkıyor.

Dünyanın özel bölgelerinden seçip getirdiği extra fine merino yünü, Himalaya kaşmiri, Güney Amerikan Alpaka yünü, ipek ve Giza pamuk iplikler kullanan Hemington, bu yeni kış sezonunda da erkeklere güçlü bir stil vadediyor.

