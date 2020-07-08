Hemington’dan Yaza Damga Vuran Triko Polo Koleksiyonu

Özenle seçilen birinci sınıf doğal iplikleriyle modern erkeklerin bir numaralı seçeneği olan Hemington, triko polo koleksiyonuyla bu yaz gardırobunuzdaki yerini almaya hazır! %100 doğal ipliklerle üretilen Hemington kalitesini, Mısır’ın bereketli topraklarından elde ettiği Giza pamuğuna, Ege’nin saf pamuğuna ve teni rahatlatan saf keten malzemesine borçlu.

Kendi iplik ve kumaş seçkisiyle stil sahibi erkeklere günün her anında özel hissettiriyor. Yazın hafifliğine, incecik ve yumuşacık yapısı ile eşlik eden triko poloları İtalya'da çok özel tekniklerle işleniyor. Dünyanın dört bir yanında özenle seçilen ipliklerden ve usta moda tasarımcıları tarafından tasarlanan ürünleriyle Hemington, yazın enerjisine ayrı bir dinamizm katıyor.

NEFES ALABİLEN DOKUSU SAYESİNDE TERLETMİYOR

Hemington'ın erkek giyimde bu denli sevilen ve tercih edilen bir marka olmasında kuşkusuz, birinci sınıf iplikleriyle sunduğu kalitenin etkisi var. Ancak bu yaz Hemington'ı sizin için vazgeçilmez kılacak olan bir başka özelliği ise ürünlerinin incecik, nefes alabilen bir dokuya sahip olması. Yaz sıcağının bunaltıcı etkisi altındayken dahi nefes alabilen yapısıyla Hemington trikoları asla terletmiyor. Bu da onu yaz kombinlerinde anahtar parça haline getiriyor ve modern tarzından ödün vermeyen erkeklere yaz boyu özgürce hareket edebilme imkanı sunuyor. Öyle ki, soğuk tuşesi ve doğul dokuları ile teni rahatlatarak gün boyu konforunuzu koruyor.

SAYISIZ RENK VE MODEL SEÇENEĞİ

İş hayatında, günlük sokak modasında ya da tatilde, Hemington benzersiz triko tasarımıyla her daim yanınızda! Kendi iplik ve kumaş seçkisiyle trikodaki uzmanlığını kanıtlamış olan Hemington, bu yaz şort, pantolon, gömlek ve tişörtlerindeki sayısız renk ve modeldeki ürün çeşitliliği ile zengin bir kombin seçeneği sunuyor.

Tatillerde konforundan ödün vermek istemeyenler için şortlu ve triko polo yakalı kombinler öne çıkarken, iş hayatındaki elegant çizgisinin dışına çıkmak istemeyenler için de pantolon ve gömlek ya da pantolon ve zarif desenli triko kombinler öne çıkıyor. Desen demişken, Hemington'ın konforu ve şıklığı bir arada buluşturan zarif detaylı el emeği triko modellerinden de bahsedelim. Markanın triko koleksiyonunda özel baklava, çizgili ve örgülü desen seçenekleri göz kamaştırıyor. Özetle burada, her zevke uygun şık ve modern tasarıma yer var.

Bedeni saran kusursuz kalıplarıyla Hemington trikoları size kendinizi özel hissettirmek için elinden geleni yapıyor. Her bir tasarımı adeta size özel ölçülerde dikilmiş hissi yaratıyor. Klasik renklere olan tutkusundan vazgeçemeyenler için siyah, lacivert, gri ve beyaz gibi basic tonlar koleksiyondaki yerini koruyor. Ancak renkleri özgürce kullanmayı sevenler de unutulmamış. Tüm canlılığıyla sarı, pembe, kiremit, turuncu, mavi ve yeşil tonları da koleksiyonda göz dolduruyor. Yazın canlılığına canlılık katmak sizin zevkinize kalmış!

“MODA KAPIDA” UYGULAMASI İLE AYRICALIKLI ALIŞVERİŞİN KEYFİNİ SÜRÜN

Hemington'ı erkek giyimde ayrıcalıklı bir noktaya taşıyan “Moda Kapıda” uygulaması mağazaya gitmeden keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor. Markanın www.hemington.com.tr adresi üzerinden yapacağınız online alışverişlerde seçtiğiniz ürünler farklı beden ve çeşitli kombin önerileriyle belirttiğiniz gün ve saatte istediğiniz adrese getiriliyor. Böylece mağazaya kadar gitme zahmetinden kurtulup “Acaba bu beden bana olur mu?” şüphesi taşımadan özgürce alışverişin keyfine varabiliyorsunuz.

Dilerseniz alışverişinizi; Akmerkez, Akasya AVM, City's AVM, Suadiye, Mall Of İstanbul AVM, A Plus AVM, Armada AVM, Korupark AVM, Hilltown AVM gibi seçkin noktalardaki Hemington mağazalarından da yapabilirsiniz.